Gewerkschaft Verdi weitet Weihnachtsstreik bei Amazon aus

Bei Amazon gibt es seit Jahren Streiks, oft zum Weihnachtsgeschäft. (dpa / picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/)

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat ihren Streik beim Online-Versandhändler Amazon ausgeweitet.

Seit heute werde auch in den Verteilzentren in Leipzig und im hessischen Bad Hersfeld gestreikt, teilte die Gewerkschaft mit. Die Ausstände würden bis einschließlich Heiligabend fortgesetzt. Bereits am Mittwoch hatten Arbeitsniederlegungen in den nordrhein-westfälischen Logistikzentren Rheinberg und Werne sowie im bayerischen Graben begonnen, seit Montag wird schon in Koblenz gestreikt. - Verdi will Amazon zum Abschluss eines Tarifvertrags bewegen. Seit vier Jahren kommt es bei Amazon vor allem während des Weihnachtsgeschäfts immer wieder zu Arbeitsniederlegungen.