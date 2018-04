Die Gewerkschaften lehnen das Konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens ab.

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Grundeinkommen sei keine Lösung. Man dürfe Menschen nicht mit einer Stillhalteprämie aufs Abstellgleis stellen, wenn ihnen keine Perspektive in der Erwerbsarbeit angeboten werden könne. Arbeit sei mehr als Brotwerberb: Sie strukturiere den Alltag und sorge für Teilhabe sowie sozialen Zusammenhalt. Die IG Metall erklärte, die Menschen seien nicht glücklich, wenn sie daheim säßen und alimentiert würden. Außerdem sei die Frage unbeantwortet, wer ein bedingungsloses Grundeinkommen bezahlen solle.



Am morgigen 1. Mai - dem Tag der Arbeit - finden in vielen Städten Veranstaltungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes statt, die Hauptkundgebung in Nürnberg. Das Motto lautet "Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit".

