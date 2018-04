IG-Metall-Chef Hofmann hat sich gegen das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens ausgesprochen.

Er sagte der "Heilbronner Stimme", die Menschen seien nicht glücklich, wenn sie daheim säßen und alimentiert würden. Außerdem sei die Frage unbeantwortet, wer das alles bezahlen solle. Man müsse sich bemühen, dass jeder Erwerbstätige auch in der Arbeitswelt von morgen eine Chance habe. Diese Verantwortung hätten Arbeitgeber, Gewerkschaften und Politik. Sich da einfach vom Acker zu machen sei nicht akzeptabel und auch fortschrittsfeindlich, meinte Hofmann.



Der Gewerkschafts-Dachverband DGB forderte die Bundesregierung zu mehr Mut in der Sozial- und Arbeitnehmerpolitik auf. In einer Erklärung zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, werden Verbesserungen bei der Pflege, bei der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen sowie bei Bildung, Wohnungsbau und Infrastruktur verlangt. Die DGB-Kundgebungen am Dienstag stehen unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit". Die Hauptkundgebung findet in Nürnberg statt.

