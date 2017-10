Ein Bündnis aus rund 30 Gewerkschaften, Verbänden und Organisationen hat sich für höhere Bildungsausgaben ausgesprochen.

In einem Appell an die möglichen Koalitionspartner Union, FDP und Grüne heißt es, Deutschland brauche in der neuen Legislaturperiode eine Offensive für den Ausbau des Bildungswesens - von der Kita über alle Schulen und Hochschulen bis zur Weiterbildung. Dazu gehörten Ganztagsangebote, Sanierungs- und Neubauprogramme sowie ein Qualitätsgesetz für Kitas. Geld sei genug da, erklärten die Gewerkschaften und Organisationen. Würde Deutschland so viel Geld für die Bildung bereitstellen wie durchschnittlich andere OECD-Staaten, so stünden jährlich rund 26 Milliarden Euro mehr zur Verfügung.