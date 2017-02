Gewerkschafts-Verband Bildung und Erziehung "So kann Inklusion nicht gelingen"

In Politik und Gesellschaft gilt Inklusion - also das gemeinsame Lernen von Schülern mit und ohne Behinderungen in einer Klasse - als vorbildlich und erstrebenswert. Der Vorsitzende des Gewerkschafts-Verbands Bildung und Erziehung - VBE - Udo Beckmann erhebt im Deutschlanfunk schwere Vorwürfe. So wie es jetzt sei, könne Inklusion nicht gelingen.

Udo Beckmann im Gespräch mit Christoph Heinemann