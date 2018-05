DGB-Chef Hoffmann ist erneut an die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes gewählt worden.

Der 62-Jährige erhielt auf dem Bundeskongress in Berlin 76 Prozent der abgegebenen Stimmen. Hoffmann, der keinen Gegenkandidaten hatte, kann damit weitere vier Jahre im Amt bleiben. Auch seine Stellvertreterin Hannack sowie die beiden Vorstandsmitglieder Buntenbach und Körzell wurden bestätigt.



Hoffmann drängte in seiner Rede auf die Ausweitung von Tarifverträgen in der deutschen Wirtschaft. Gute Arbeit für alle heiße für den DGB Tarifbindung für alle, sagte er. Zugleich unterstrich Hoffmann die Bedeutung guter Arbeitsbedingungen. Dabei gehe es darum, Zusammenhalt und Solidarität zu schaffen statt Spaltung.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.