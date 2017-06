Gewonnene Klage gegen Youtube "Das ist natürlich dummdreist"

Musikvideos, Blogbeiträge, anderes eigens Produziertes - Youtube hat viel zu bieten. Aber was ist mit geschütztem Material? Mit Filmen, die auf dem Videoportal eigentlich nichts verloren haben? In einem solchen Fall verlor der US-Konzern nun einen Gerichtsprozess in Deutschland.

Von Michael Borgers