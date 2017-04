Der Streit zwischen Großbritannien und Spanien um die Zukunft von Gibraltar nach dem Brexit hat sich durch einen neuen Vorfall verschärft.

Ein Sprecher der Regierung von Gibraltar erklärte, ein spanisches Marineschiff sei illegal in die von Großbritannien beanspruchte Drei-Meilen-Zone eingedrungen. Ein britischer Regierungssprecher kündigte einen formellen diplomatischen Protest in Madrid an. Das spanische Schiff fuhr offenbar etwa eine Meile von der Küste Gibraltars entfernt vorbei. Die Regierung in Madrid vertritt die Ansicht, es handle sich um spanisches Gewässer.



Das an der Südspitze Spaniens gelegene Gibraltar gehört seit 1713 zu Großbritannien.