Ein Vorfall vor der Küste Gibraltars belastet die Beziehungen zwischen Großbritannien und Spanien weiter.

Ein Sprecher der gibraltarischen Regierung erklärte, ein spanisches Kriegsschiff sei illegal in die von Großbritannien beanspruchte Drei-Meilen-Zone eingedrungen. Das spanische Schiff passierte demnach in etwa einer Meile Entfernung die Küste. London kündigte einen formellen diplomatischen Protest an. Die Regierung in Madrid vertritt jedoch die Ansicht, es handele sich um spanische Gewässer.



Großbritannien und Spanien streiten derzeit über die Zukunft des Überseegebiets nach dem britischen EU-Austritt. Das an der Südspitze der Iberischen Halbinsel gelegene Gibraltar gehört seit 1713 zu Großbritannien.