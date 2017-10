Die Ermordung der maltesischen Investigativ-Journalistin Caruana Galizia hat Entsetzen ausgelöst.

EU-Parlamentspräsident Tajani schrieb auf Twitter, die 53-Jährige habe ihr Leben geopfert, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Der Grünen-Europaabgeordnete Giegold erklärte, Caruana Galizia habe eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung von Geldwäsche und Korruption in Malta gespielt. Der Anschlag auf sie erinnere an Putins Russland.



Caruana Galizia war gestern in der Nähe ihres Hauses durch eine Autobombe getötet worden. Sie hatte in der Vergangenheit mehreren Mitgliedern der maltesischen Regierung Korruption vorgeworfen. Medienberichten zufolge soll sich die Journalistin vor zwei Wochen an die Polizei gewandt haben, weil es Morddrohungen gegen sie gegeben habe.