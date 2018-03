Die neue Bundesfamilienministerin Giffey sieht den Kampf gegen Kinderarmut und Maßnahmen für eine bessere frühkindliche Bildung als Schwerpunkte ihrer Arbeit.

Bei der Amtsübernahme in Berlin erklärte die SPD-Politikerin, die Menschen müssten in ihrem Alltag konkret Verbesserungen erleben und Gerechtigkeit empfinden. Nach wie vor erhielten nicht alle Kinder einen Kitaplatz. Deshalb sei es eine zentrale Aufgabe, mehr Erzieherinnen und Erzieher auszubilden. Dafür sei auch eine bessere Bezahlung notwendig. Giffey sieht darüber hinaus im ehrenamtlichen Engagement ein großes Potenzial der Gesellschaft. Es gehe nicht nur immer darum, was der Staat leisten könne, sondern auch ein bißchen darum, was jeder einzelne für das Land tun könne.

