Die US-Regierung gibt der britischen Premierministerin May Rückendeckung bei ihrem Vorgehen gegen Russland.

Das Präsidialamt in Washington erklärte, die USA teilten die Einschätzung Großbritanniens, dass Russland hinter dem Gift-Attentat auf einen früheren Doppelagenten stecke. Mays Entscheidung, 23 Diplomaten auszuweisen, sei eine gerechte Antwort.



Die UNO-Botschafterin der USA, Haley, machte bei einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen ebenfalls Russland verantwortlich. Sie rief das Gremium auf, umgehend konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Der russische UNO-Botschafter Nebensia wies die Vorwürfe zurück.



Der frühere Spion Skripal und seine Tochter waren Anfang März in Großbritannien bewusstlos aufgefunden worden; sie waren einem Nervengift ausgesetzt, das nach britischen Angaben in der Sowjetunion entwickelt wurde.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.