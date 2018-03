Die US-Regierung gibt der britischen Premierministerin May Rückendeckung bei ihrem Vorgehen gegen Russland. Das Präsidialamt in Washington erklärte, die USA teilten die Einschätzung Großbritanniens, dass Russland hinter dem Gift-Attentat auf einen früheren Doppelagenten stecke.

Mays Entscheidung, 23 Diplomaten auszuweisen, sei eine gerechte Antwort. Sprecherin Sanders sagte weiter, das Giftattentat passe in ein Muster Russlands, internationales Recht zu missachten, die Souveränität anderer Länder zu untergraben und Versuche anzustellen, westliche demokratische Institutionen und Prozesse zu unterwandern und zu diskreditieren.



Die UNO-Botschafterin der USA, Haley, machte bei einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen ebenfalls Russland verantwortlich. Sie rief das Gremium auf, umgehend konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Der russische UNO-Botschafter Nebensia wies die Vorwürfe zurück.



Der frühere Spion Skripal und seine Tochter waren Anfang März in Großbritannien bewusstlos aufgefunden worden; sie waren einem Nervengift ausgesetzt, das nach britischen Angaben in der Sowjetunion entwickelt wurde.

