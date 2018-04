Beim Hornberger Schießen im 18. Jahrhundert soll kein einziger Schuss gefallen sein, denn alle Schützen hatten wutentbrannt das Fest verlassen, bevor es überhaupt begann.

Die Aufklärung des Giftanschlags auf Sergej Skripal und dessen Tochter Julia vor genau einem Monat geht möglicherweise genauso aus. Bevor der Täter gefunden ist, steht er schon fest.

Es liegt in der Natur der Sache, dass bei einem Mordversuch auf einen Doppelagenten jede Menge Leute Motive haben. Weil ein aufgeflogener Doppelagent immer ein Politikum ist, lässt sich auch ein Überfall auf ihn bestens offiziell ausschlachten, wie wir gerade erleben.

Bleibt aber die Frage: Wer profitiert von einem solchen Attentat? Der Westen, der den Russen den Mord in die Schuhe schiebt, um sie einmal mehr als brutale Gesetzesbrecher darzustellen?

Oder Russland, um zum Beispiel ein Exempel für andere untreue Spitzel zu statuieren?

Der Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok geschah zwei Wochen vor der russischen Präsidentschaftswahl. Auf den ersten Blick konnte Moskau kein Interesse an einem solchen Skandal haben, denn die Russen stünden einmal mehr als Bösewichte da, die ihre eigenen Leute killen.

Auf den zweiten Blick aber vielleicht doch. Denn der westliche Sturm der Kritik passte zur russischen Lesart: Die sind gegen uns. Als Beispiel muss dann die Einverleibung der Krim herhalten, die angeblich schon immer russisch war, wird die Beteiligung am Krieg in der Ostukraine als westliche Lüge abgetan.

Putins Rechnung ging auf – so oder so

Bei dem Mordversuch an Skripal verhält sich das anders. Hier haben sich Großbritannien und die westlichen Länder angreifbar gemacht, den konzertierten Rauswurf der Diplomaten als Strafe für Moskau zu organisieren, obwohl nicht klar ist, wer den abtrünnigen Spitzel samt Tochter töten wollte.

Statt die Russen zur Aufklärung zu zwingen, wurden sie schon als Täter hingestellt. Das war zumindest voreilig. Wenn es sich erweisen sollte, dass der Mörder im Auftrage des Kremls gehandelt hat, hätten alle, die Russland schon vorher bestraft haben, nachträglich zwar Recht, aber was, wenn sich jemand anders als Attentäter herausstellt?

Welche Blamage. Und welch politischer Schaden. Denn die diplomatische Eskalation hat die Sanktionen entwertet. Deren Verschärfung oder aber die Diplomatenausweisung – beides wurde im Zusammenhang mit Skripal diskutiert. Doch im Unterschied zu dem Giftanschlag ist die Annexion der Krim ein erwiesener Völkerrechtsbruch. Der Westen musste und muss darauf reagieren.

Eine Strafe kann es nicht vor dem Urteil geben, so vorzugehen, war ein Geschenk für den russischen Präsidenten Putin, der sich meisterhaft darauf versteht, die Unschuld vom Lande zu spielen. Seine Rechnung ging damit so oder so auf.

Sabine Adler (Deutschlandradio / Bettina Straub )Sabine Adler, Journalistin und Buchautorin. Journalistik-Studium Universität Leipzig, danach Sender Magdeburg, radio ffn, Deutsche Welle. Seit 1997 beim Deutschlandradio, u.a. als Russland-Korrespondentin, Leiterin des Hauptstadtstudios. 2011-2012 Leiterin Presse und Kommunikation Deutscher Bundestag. Derzeit Osteuropa-Korrespondentin.