Nach dem möglichen Giftanschlag auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten in Salisbury hat die britische Anti-Terror-Polizei die Ermittlungen übernommen.

Das teilte Scotland Yard am Dienstag mit. Der Vorfall werde bislang zwar nicht als Terrortat eingestuft, hieß es einer Mitteilung. Die Anti-Terror-Einheit habe aber die Erfahrung für solche "ungewöhnlichen Umstände".



Der 66-jährige Ex-Agent Sergej Skripal und seine 33-jährige Tochter waren am Sonntag mit Vergiftungserscheinungen auf einer Bank vor einem Einkaufszentrum in Salisbury aufgefunden worden. Sie befinden sich in einem kritischen Zustand in der Intensivstation eines Krankenhauses. Die Polizei sprach von einer bisher unbekannten Substanz. Sie riegelte den Tatort ab sowie eine Pizzeria im Stadtzentrum ab, wo der Ex-Agent und seine Tochter möglicherweise gegessen hatten. Es würden Zeugen befragt, forensische Proben genommen und toxikologische Untersuchungen ausgeführt, sagte der Chef der britischen Anti-Terror-Einheit Mark Rowley dem BBC-Hörfunk.



Der britische Außenminister Johnson warnte die Regierung in Moskau vor Konsequenzen, sollte sie in den Fall verwickelt sein. Johnson sagte im Parlament in London, kein Versuch, auf britischem Boden unschuldiges Leben zu nehmen, werde ungestraft bleiben. Russland sei eine böse und zerstörerische Macht. Er kündigte eine robuste Reaktion an. Neue Sanktionen seien nicht ausgeschlossen. Zudem drohte er mit einem politischen Boykott der Fußball-WM im Sommer in Russland. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Unterhaus, Tom Tugendhat, sagte, der Vorfall trage die "Handschrift eines russischen Angriffs".



Zurückhaltender äußerte sich Premierministerin May. Sie sagte nach einem Treffen des Nationalen Sicherheitsrats in London, es sollten keine voreiligen Schlüsse gezogen werden.



Der Kreml erklärte, er verfüge über keinerlei Informationen zu dem Fall. Es habe sich eine "tragische Situation" ereignet, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Moskau sei bereit, mit den britischen Behörden zusammenzuarbeiten. Bislang sei aber kein Hilfsersuchen aus Großbritannien eingetroffen.



Skripal, ehemals Geheimdienstoffizier, war 2006 in Russland wegen des Vorwurfs der Spionage für Großbritannien zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll dem britischen Auslandsgeheimdienst MI6 die Namen von russischen Agenten in Europa genannt und dafür 100.000 Dollar erhalten haben. Im Zuge eines spektakulären Gefangenenaustauschs zwischen Russland und den USA am Flughafen von Wien 2010 kam Skripal nach Großbritannien.



Sein Fall erinnert an an Giftmord an dem russischen Ex-Spion Alexander Litwinenko. Der Kreml-Kritiker war 2006 in London an einer Vergiftung mit der radioaktiven Substanz Polonium 210 gestorben. Eine britische Untersuchung kam 2016 zu dem Schluss, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Ermordung "wahrscheinlich gebilligt" habe. Als Hauptverdächtige gelten zwei Russen, mit denen Litwinenko in einem Londoner Hotel Tee getrunken hatte. Litwinenkos Witwe Marina sagte nun der britischen Tageszeitung "Daily Telegraph", der Fall Skripal habe Ähnlichkeiten mit der Ermordung ihres Mannes. "Aber wir brauchen mehr Informationen."

