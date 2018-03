Im Fall des Giftanschlags auf einen ehemaligen Doppelagenten hat der britische Außenminister Johnson Russlands Präsidenten Putin für das Attentat verantwortlich gemacht.

Johnson sagte in London, die Entscheidung für die Tat sei höchstwahrscheinlich von Putin selbst getroffen worden. Der Kreml wies die Vorwürfe zurück. Jede Erwähnung des Präsidenten in dem Zusammenhang sei eine unverzeihliche Verletzung diplomatischer Anstandsregeln, sagte Putins Sprecher nach Angaben der Agentur Tass.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnte im britischen Sender BBC vor einem neuen Kalten Krieg. Im Übrigen bekräftigte Stoltenberg erneut, er zweifle nicht an der Folgerung der britischen Regierung, die Moskau für den Giftanschlag auf den russischen ehemaligen Doppelagenten Skripal und dessen Tochter in Salisbury verantwortlich macht. Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen in Den Haag teilte mit, Russland habe nie Bestände des Nervengiftes Nowitschok deklariert. Das Gift soll bei der Attacke eingesetzt worden sein und nach Ansicht Großbritanniens aus Russland stammen.



Hören und lesen Sie noch ein Interview mit Matthias Platzeck, dem Vorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums. Er wünscht sich mehr Mitarbeit Russlands bei der Aufklärung des Giftanschlages.

