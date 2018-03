Giftanschlag in Salisbury

Der Grünen-Politiker Trittin hält einen einseitigen Boykott der Fußball-WM in Russland für wenig hilfreich.

Anlass seiner Äußerungen ist der Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal im britischen Salisbury. Inzwischen gehen Großbritannien und die USA davon aus, dass die Spuren nach Russland führen. Darum steht auch die Frage von Sanktionen im Raum.



Trittin ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und Mitglied der Deutsch-Russischen Parlamentariergruppe. Er sagte im Dlf, die Vergabe der WM an Russland sei ein Fehler und ohnehin nur möglich in einem "weitgehend korruptiven System", das die FIFA nun einmal präge. Ein einseitiger Boykott sei nicht klug. Schon der Olympia-Boykott gegen die damalige Sowjetunion habe sich als ziemlich hilflose Reaktion entpuppt.



Trittin riet daher dazu, "hinzufahren und mit jenen Kräften in Russland zu sprechen, die auf die Straße gehen" und sich nicht mit dem System Putin abfinden wollten - allen Einschüchterungen von Nachrichtendiensten und Polizei zum Trotz. Dafür eine Öffentlichkeit herzustellen, das sei klüger als jedes Boykottgerede.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.