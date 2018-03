Russland hat mit Empörung auf den Vorwurf des britischen Außenministers Johnson reagiert, Präsident Putin sei persönlich in den Giftanschlag in Großbritannien verwickelt.

Jede Erwähnung des Präsidenten in dem Zusammenhang sei unverzeihlich, sagte Putins Sprecher nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. Johnson hatte gesagt, die Entscheidung für den Giftanschlag auf einen russischen ehemaligen Doppelagenten und dessen Tochter in Salisbury sei höchstwahrscheinlich von Putin selbst getroffen worden.



Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die USA machen Moskau für den Angriff verantwortlich. Russlands Außenminister Lawrow bekräftigte, dass sein Land als Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus Großbritannien ebenfalls mit Ausweisungen reagieren werde.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnte im britischen Sender BBC vor einem neuen Kalten Krieg. Im Übrigen bekräftigte er erneut, er zweifle nicht an der Schlussfolgerung der britischen Regierung, die Moskau für den Giftanschlag verantwortlich macht.



Mit dem Thema hat sich auch die internationale Presseschau im Dlf auseinandergesetzt.

