Außenminister Lawrow hat eine Beteiligung Russlands am Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Skripal zurückgewiesen.

Man habe nichts damit zu tun, sagte Lawrow in Moskau. Er forderte von Großbritannien Zugang zu Proben des Nervengifts, das die Erkrankung Skripals verursacht haben soll. Zudem kritisierte Lawrow das Ultimatum der britischen Premierministerin May, wonach sich Russland binnen 24 Stunden erklären solle.



May hatte gestern erklärt, Russland sei höchstwahrscheinlich für die Vergiftung verantwortlich. Skripal und seine Tochter seien der Substanz Nowitschok ausgesetzt gewesen, die gegen Ende des Kalten Krieges in der Sowjetunion entwickelt worden sei.



Der Grünen-Außenexperte Trittin sagte im Deutschlandfunk (Audio), er halte eine Beteiligung Russlands an dem Anschlag für sehr wahrscheinlich. Am Ende werde es aber vermutlich nicht gelingen, Ursache und Auftraggeber aufzuklären. Die russische Regierung agiere, wie man es aus den Zeiten des Kalten Krieges kenne, meinte Trittin. Er ist Mitglied der deutsch-russischen Parlamentariergruppe.



Hören Sie noch einen Beitrag unseres Korrespondenten Friedbert Meurer über die Lage in Salisbury.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.