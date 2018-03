Im Fall des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Skripal hat Großbritannien die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen eingeschaltet.

Man habe darum gebeten, die Analyse der britischen Regierung zu bestätigen, erklärte das Büro von Premierministerin May. London geht davon aus, dass bei dem Anschlag das Nervengift Nowitschok verwendet wurde. Die Regierung macht Russland für die Tat verantwortlich. Der britische Außenminister Johnson beschuldigte den russischen Präsidenten Putin persönlich (Audio-Link), die Entscheidung getroffen zu haben. Der Kreml reagierte empört. Jede Erwähnung des Präsidenten in dem Zusammenhang sei unverzeihlich. Russlands Außenminister Lawrow hatte zuvor schon bekräftigt, dass sein Land als Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus Großbritannien ebenfalls mit Ausweisungen reagieren werde.



Bundeskanzlerin Merkel sprach von einer schwierigen Situation und kündigte an, sie werde mit Frankreichs Präsident Macron beraten, welches die richtige Reaktion sei. Bundesaußenminister Maas betonte bei seinem Antrittsbesuch in Polen, der Anschlag dürfe nicht folgenlos bleiben. Der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Platzeck, sagte im Dlf, er wünsche sich von der russischen Regierung, dass sie offensiver und kooperativer an die Aufklärung herangehe.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnte im britischen Sender BBC vor einem neuen Kalten Krieg. Im Übrigen bekräftigte er erneut, er zweifle nicht an der Schlussfolgerung der britischen Regierung, die Moskau für den Giftanschlag verantwortlich macht.



Mit dem Thema hat sich auch die internationale Presseschau im Dlf auseinandergesetzt.



Die beiden Anschlagsopfer - Skripal und dessen Tochter - befinden sich nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Ria in kritischem Zustand.



Am Sonntag ist in Russland auch Präsidentschaftswahl. Unser Korrespondent Thielko Grieß hat für die Reihe "Hintergrund" im Dlf über den Wahlkampf - insbesondere den des Präsidenten selbst - berichtet.

