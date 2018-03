Im Fall des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Skripal hat Großbritannien die Organisation für das Verbot chemischer Waffen eingeschaltet.

Das teilte das Büro von Premierministerin May mit. Die britische Regierung geht davon aus, dass bei dem Anschlag das Nervengift Nowitschok verwendet wurde. Sie macht Russland für die Tat verantwortlich. Außenminister Johnson beschuldigte den russischen Präsidenten Putin persönlich, die Entscheidung getroffen zu haben. Der Kreml erklärte, jede Erwähnung des Präsidenten in dem Zusammenhang sei unverzeihlich.



Die beiden Anschlagsopfer - Skripal und dessen Tochter - befinden sich nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Ria in kritischem Zustand.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.