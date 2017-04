Giftgas in Syrien

US-Präsident Trump hat nach dem mutmaßlichen Giftgas-Angriff in Syrien Staatschef Assad scharf kritisiert. Was er getan habe, sei furchtbar, sagte Trump. Unterdessen signalisierte Russland vorsichtige Distanz zum Regime in Damaskus.

Assad sei es, der die Dinge verantworte und er denke, es solle etwas passieren, meinte Trump. Konkrete Schritte nannte er nicht. Nach Medieninformationen wird in Washington zwischen dem Weißen Haus und dem Pentagon über verschiedene Militäroptionen diskutiert.



Die Türkei teilte mit, dass es klare Indizien für den Einsatz des Nervengiftes Sarin gebe. Dies habe die Autopsie mehrerer Opfer aus der syrischen Provinz Idlib ergeben, hieß es in Ankara. Unterdessen signalisierte Russland vorsichtige Distanz zum Regime in Damaskus. Die Unterstützung für Präsident Assad sei nicht bedingungslos, sagte Kreml-Sprecher Peskow der Nachrichtenagentur AP. Russland bestehe auf einer vollständigen Überprüfung des Vorfalls. Moskau hatte allerdings zuvor mit einer Veto-Drohung eine Syrien-Resolution im UNO-Sicherheitsrat verhindert. Der Kreml gilt als wichtigster Verbündeter der syrischen Führung. Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete es als Skandal, dass der Sicherheitsrat die Abstimmung verschoben habe.