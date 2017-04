Giftgas in Syrien

US-Präsident Trump hat nach dem mutmaßlichen Giftgas-Angriff in Syrien den dortigen Staatschef Assad scharf kritisiert.

Was er getan habe, sei furchtbar, sagte Trump. Assad sei es, der die Dinge verantworte und er denke, es solle etwas passieren, so der US-Präsident weiter. Konkrete Schritte nannte Trump nicht. Nach Medieninformationen werden in Washington zwischen dem Weißen Haus und dem Pentagon verschiedene Militäroptionen diskutiert. Der türkische Präsident Erdogan sprach sich für ein militärisches Eingreifen der USA aus.