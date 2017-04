Frankreichs Außenminister Ayrault hat Syriens Präsident Assad im Zusammenhang mit dem Giftgaswaffenangriff auf Chan Scheichun Lügen vorgeworfen.

Dass Assad den Angriff abstreite, sei zynisch, sagte Ayrault bei einem Besuch in Peking. Assad hatte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP gesagt, dass der Giftgas-Angriff "zu hundert Prozent konstruiert" sei. Syrien habe alle seine Chemiewaffen abgegeben. In Chan Scheichun waren am 4. April 87 Menschen durch Giftgas getötet worden.