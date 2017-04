Die USA, Großbritannien und Frankreich haben einen Entwurf für eine Resolution der Vereinten Nationen zum mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien vorgelegt. Darin wird eine internationale Untersuchung gefordert. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kommt am Nachmittag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Bei dem Angriff in der Stadt Chan Scheichun in der Provinz Idlib wurden gestern laut Beobachtern mindestens 58 Menschen getötet. Die US-Regierung macht die syrische Regierung verantwortlich. Sie hat Russland und den Iran in scharfer Form aufgefordert, ihren Einfluss auf den syrischen Machthaber Assad geltend zu machen. Außenminister Tillerson erklärte, als selbsterklärte Garanten des in Astana ausgehandelten Waffenstillstands trügen sie eine große moralische Mitverantwortung für die Toten des Giftgaseinsatzes. Russland und der Iran müssten sicherstellen, dass so ein schrecklicher Angriff nie wieder erfolge, betonte Tillerson. Beide Länder unterstützen im syrischen Bürgerkrieg die Regierungstruppen Assads.



Russland, ein Verbündeter Syriens, bietet eine andere Erklärung an. Nach Darstellung des Verteidigungsministeriums in Moskau wurde das Giftgas freigesetzt, als syrische Kampfflugzeuge ein von Rebellen genutztes Lager bombardierten, in dem chemische Kampfstoffe hergestellt worden seien. Die dort produzierten Chemiewaffen seien an Aufständische im Irak geliefert worden; Rebellen hätten sie zudem bereits zuvor in Aleppo benutzt.



Bundeskanzlerin Merkel verurteilte die Tat als Kriegsverbrechen, das bestraft werden müsse. Außenminister Gabriel erklärte, es handele sich um einem Akt kaum zu überbietender Grausamkeit. UNO-Generalsekretär Guterres sprach den Angehörigen der Todesopfer und den Verletzten sein Beileid aus. Er kündigte an, den Vorfall von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen untersuchen zu lassen.



Syrische Aktivisten hatten berichtet, dass in der von Aufständischen kontrollierten Stadt Chan Scheichun im Nordwesten des Landes mindestens 58 Menschen bei einem Giftgaseinsatz getötet worden seien. Sie machten die Regierungstruppen dafür verantwortlich. Das Militär wies die Vorwürfe zurück. Rebellengruppen kündigten inzwischen Vergeltung an.



In Brüssel beraten heute Vertreter von 70 Staaten über Hilfe für Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland sowie über Möglichkeiten für eine friedliche Lösung des Konflikts.