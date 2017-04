Nach dem Luftangriff in Syrien, bei dem chemische Kampfstoffe freigesetzt wurden, ist die Zahl der Todesopfer nach Angaben von Aktivisten auf 72 gestiegen.

Unter den Toten in Chan Scheichun seien auch 20 Kinder, meldet die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. Dem UNO-Sicherheitsrat liegt ein Resolutionsentwurf vor, in dem Syriens Regierung für den Luftangriff mit chemischen Stoffen in der Provinz Idlib verantwortlich gemacht wird. Großbritannien, Frankreich und die USA verlangen eine internationale Untersuchung des Angriffs. Assad operiere mit brutaler, unverfrorener Barbarei, meinte Außenminister Tillerson in Washington. Das russische Verteidigungsministerium verbreitete die Darstellung, Giftgas sei freigesetzt worden, als syrische Kampfflugzeuge ein Munitionslager der Rebellen bombardierten hätten. Dort seien chemische Kampfstoffe produziert, an Kämpfer im Irak geliefert und auch in Aleppo eingesetzt worden. Die syrische Führung selbst weist alle Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Giftgaseinsatz zurück.