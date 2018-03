Die Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights hat der designierten Leiterin des US-Geheimdienstes CIA, Haspel, die Verstrickung in Folterpraktiken vorgeworfen.

ECCHR-Generalsekretär Kaleck sagte dem Deutschlandfunk, die Personalentscheidung von US-Präsident Trump sei eine Katastrophe. Bei Haspel handele es sich um eine prominente Beteiligte am US-Folterprogramm. Von den europäischen Strafverfolgungsbehörden erwarte er, dass Haspel bei einer möglichen Einreise festgenommen werde, erklärte der Jurist.



Die Organisation hat im vergangenen Jahr Anzeige gegen Haspel beim Generalbundesanwalt gestellt. Haspel habe von Folterpraktiken in einem CIA-Geheimgefängnis in Thailand gewusst und diese nicht verhindert, hieß es zur Begründung. So soll sie etwa für "Waterboarding" - das Simulieren von Ertrinken - verantwortlich gewesen sein.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.