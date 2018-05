Mit einem Bekenntnis gegen Folter hat die designierte CIA-Chefin Haspel die Kritik an ihrer früheren Rolle bei umstrittenen Verhörpraktiken zurückgewiesen.

Die Aktivitäten des Geheimdienstes müssten im Einklang mit den amerikanischen Werten stehen, sagte Haspel bei einer Anhörung im Senat in Washington. Ihre Nominierung durch Präsident Trump hatte Spekulationen über eine Wiederaufnahme von Foltermethoden ausgelöst. Haspel war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 an einem CIA-Programm beteiligt gewesen, bei dem Terrorverdächtige ohne Rechtsgrundlage in Geheimgefängnissen im Ausland vernommen worden waren. Haspel leitete damals eine solche Einrichtung in Thailand. Zu den angewandten Verhörmethoden gehörte das Waterboarding, das simulierte Ertrinken.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.