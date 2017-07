Bundeskanzlerin Merkel will die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten zur Stunde in den Hamburger Messehallen begrüßen.

Am ersten Tag des zweitägigen Treffens stehen die Themen Terrorbekämpfung, Welthandel und Klimaschutz auf dem Programm. Erwartet werden schwierige Gespräche. Differenzen gibt es insbesondere bei der Klimapolitik, seit die Vereinigten Staaten angekündigt haben, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen. Am Rande des Gipfels wollen sich erstmals auch die Präsidenten der USA und Russlands, Trump und Putin, treffen. Die globalisierungskritische Organisation Attac kritisierte, das Gipfeltreffen sei eine - so wörtlich - zynische Inszenierung. Die Aktivisten warfen Merkel vor, sich als Anführerin der freien Welt in Szene zu setzen, zugleich aber eine Politik zu betreiben, die zu ökonomischer Instabilität und politischen Spannungen führe.