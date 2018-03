Im Streit mit Russland um den Giftanschlag von Salisbury hat die britische Regierung Rückendeckung von den EU-Partnern erhalten.

Die Staats- und Regierungschefs erklärten bei ihrem Gipfeltreffen am Abend in Brüssel, eine Verantwortung Moskaus sei "höchstwahrscheinlich". EU-Ratspräsident Tusk teilt mit, für die Tat mit einem militärischen Nervengift sähen sie "keine andere plausible Erklärung". Damit schließt sich die EU der Sichtweise Großbritanniens an und verschärft den Ton gegenüber Moskau. Premierministerin May warnte in Brüssel eindringlich vor einer Bedrohung ganz Europas durch Russland. Der Giftanschlag von Salisbury füge sich ein in eine Politik russischer Aggression. EU-Kommissionspräsident Juncker warb unterdessen dafür, den Gesprächsfaden mit Moskau nicht abreißen zu lassen.



Der frühere russische Doppelagent Skripal und seine Tochter waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.