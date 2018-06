Der russische Präsident Putin hat die Kritik der G7-Staaten an seiner Außenpolitik scharf zurückgewiesen.

Solches Gerede müsse aufhören, stattdessen müsse man sich nun den konkreten Fragen der Zusammenarbeit zuwenden, erklärte Putin. Er werde sich mit US-Präsident Trump treffen, sobald dieser dazu bereit sei. Putin sprach auf dem Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit im chinesischen Qingdao.



Der chinesische Präsident Xi rief dort ebenfalls zu einer besseren internationalen Zusammenarbeit auf. Ohne die G7 oder die USA direkt anzusprechen warnte er vor einer kurzsichtigen, eigennützigen Wirtschaftspolitik. Die Staaten der Schanghaier Organisation hielten an den Regeln der WTO fest und strebten eine offene Weltwirtschaft an, unterstrich Xi.



Dem seit 2001 bestehenden asiatischen Regionalbündnis gehören neben China und Russland auch Indien, Pakistan und mehrere frühere Sowjetrepubliken an. Afghanistan und der Iran nehmen als Beobachter an dem Gipfeltreffen teil.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.