Nach dem Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran sieht der iranische Präsident Ruhani die Beziehungen seines Landes zu Russland gestärkt.

Er strebe angesichts der neuen Situation weitere Gespräche mit Präsident Putin an, sagte Ruhani im chinesischen Qingdao. Das Vorgehen der USA bezeichnete der iranische Präsident als illegal. Ruhani äußerte sich am Rande des Treffens der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Der Iran nimmt als Beobachter an dem Gipfel teil, der von den Präsidenten Chinas und Russlands geführt wird.



Der russische Präsident Putin hatte gestern seine Hoffnung auf eine Verbesserung der Beziehungen mit den USA erklärt. Zunächst seien die Amerikaner am Zug, zitiert ihn die russische Nachrichtenagentur Interfax. Nach Angaben des Kreml erwägen Putin und US-Präsident Trump ein Gipfeltreffen, möglicherweise in Wien.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.