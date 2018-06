US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un waren in Singapur sichtlich bemüht, ihr Treffen als historisch erscheinen zu lassen. Was sie sagten, strotzte vor Superlativen, und auch ihre Gesten sprachen Bände. Eine Übersicht.

Trump fand das Treffen schon "großartig", bevor es überhaupt begonnen hatte: "Wir werden eine großartige Diskussion haben und, ich glaube, großartigen Erfolg". Nach der ersten Gesprächsrunde - unter vier Augen plus Übersetzer - bescheinigte er sich und seinem Gesprächspartner eine "exzellente Beziehung". Es sei besser gelaufen, "als irgendjemand hätte erwarten können", sagte Trump. "Spitzenklasse!"



Kim suchte seinerseits außerhalb der Realität nach Metaphern. Viele Leute würden sein Treffen mit Trump "für eine Art Fantasie halten, aus einem Science-Fiction-Film", schwärmte der nordkoreanische Machthaber. Später, als er und der US-Präsident ein gemeinsames Dokument unterzeichneten, fügte Kim hinzu: "Die Welt wird einen großen Wandel erleben." Man werde die Vergangenheit hinter sich lassen.



Angesichts von so viel Begeisterung ließ auch Trump seine Vorbehalte gegenüber dem nordkoreanischen Machthaber endgültig fahren. Er nannte Kim einen "ehrenwerten Mann" und guten Verhandler. Kim sei sehr talentiert. "Großartige Persönlichkeit und sehr smart. Gute Kombination", fügte Trump im Twitter-Duktus hinzu.



Auch für Experten der Körpersprache hatte das Treffen etwas zu bieten: ein zwölfsekündiger Handschlag noch vor der ersten Zusammenkunft, ein gemeinsamer Gang durch den Garten des Luxushotels auf der Insel Sentosa in Singapur, ein "Daumen hoch" vom US-Präsidenten vor den Flaggen beider Länder. Zwischendurch Beziehungspflege wie aus dem Fachbuch für Männerklischees: Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, sah man beide während ihres Spaziergangs zu Trumps kugelsicherer Limousine - genannt "the beast" - schlendern. Trump zeigt dem Nordkoreaner etwas im hinteren Teil des Fahrzeugs, dann setzten beide ihren Spaziergang fort.



Dass Trump auf Bildsprache Wert legt, bewies er beim Aufstellen für ein gemeinsames Foto mit Kim. "Bekommt jeder ein gutes Bild?", fragte er die versammelten Journalisten. "Also, sehen wir freundlich, attraktiv und dünn aus? Perfekt."

