Im diplomatischen Ringen mit Nordkorea hat US-Präsident Trump erneut eine Kehrtwende vollzogen. Sein Gipfeltreffen mit Machthaber Kim Jong Un werde doch wie ursprünglich geplant am 12. Juni in Singapur stattfinden, kündigte Trump in Washington an.

Vergangene Woche hatte er es abgesagt und Nordkorea Feindseligkeit vorgeworfen. Gestern empfing Trump dann im Weißen Haus einen hochrangigen Gesandten aus Pjöngjang, der ihm einen Brief Kims übergab.



Der Gesandte, General Kim Yong Chol, stand bisher wegen seiner Rolle in der Militärführung auf einer Sanktionsliste und durfte nicht in die USA reisen. Er war der ranghöchste nordkoreanische Besuch im Weißen Haus seit 18 Jahren.



Trump sagte nun, er glaube, dass sich Kim Jong Un der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verpflichtet fühle. Der US-Präsident dämpfte aber zugleich die Erwartungen. Er betonte, dass der Gipfel der Beginn eines Prozesses sei und man möglicherweise mehrere Treffen abhalten werde, um das Ziel der atomaren Abrüstung zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.