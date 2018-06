Der amerikanische Außenminister Pompeo hat Kritik an den Ergebnissen des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Staatschef Kim zurückgewiesen.

Die in dem Abkommen vereinbarten Abrüstungsschritte würden sehr wohl überprüft, sagte Pompeo in Seoul. An Details, wann Nordkorea seine Atomwaffen aufgeben könne, werde derzeit gearbeitet. Die USA seien zuversichtlich, dass eine nukleare Abrüstung Nordkoreas innerhalb von zwei Jahren erreicht werden könne. Die Regierung in Pjöngjang wisse, dass die gemeinsamen Militärmanöver der USA mit Südkorea nur dann ausgesetzt würden, wenn die Verhandlungen mit Nordkorea weitergingen.



Gestern kommentierte Martin Ganslmeier im Dlf, es gebe wohl nur einen Grund, warum Trump selbst seinen Deal mit Kim so viel besser finde als das Iran-Atomabkommen - weil er es verhandelt habe und nicht sein Vorgänger Obama.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.