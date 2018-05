US-Außenminister Pompeo hat sich nach seinem Treffen mit einem nordkoreanischen Unterhändler zuversichtlich gezeigt, dass der Gipfel zwischen Kim Jong Un und Präsident Trump zustande kommt.

Man bewege sich in die richtige Richtung, sagte Pompeo in New York. Man habe Fortschritte gemacht, es gebe aber auch noch viel zu tun. Der Außenminister unterstrich, dass Trump auf eine vollständige, überprüfbare und unumkehrbare Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bestehe.



Aus Pjöngjang war der Funktionär und ehemalige Geheimdienstchef Kim Yong Chol nach New York gekommen. Er will morgen nach Washington reisen, um einen persönlichen Brief von Machthaber Kim Jong Un an Trump zu übergeben.

