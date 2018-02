Die Bundesregierung hat für den G20-Gipfel vom vergangenen Juli 72,2 Millionen Euro ausgegeben. Die Kosten für das Bundesland Hamburg fehlen in dieser Rechnung noch.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf eine Aufstellung des Finanzministeriums. Demnach lagen allein die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen bei knapp 28 Millionen Euro. Die Regierung des Stadtstaats Hamburg hat noch keine Rechnung veröffentlicht. In diesem Jahr könnten weitere Folgekosten auf die Bundesregierung zukommen. Für einen Härtefall-Fonds, aus dem Schäden durch Krawalle beglichen werden sollen, hat sie bis zu 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Der Fonds springt in den Fällen ein, in denen Versicherungen die Kosten nicht übernehmen.



Das Gipfeltreffen der wichtigsten Wirtschaftsmächte am 7. und 8. Juli 2017 auf dem Hamburger Messegelände wurde von massiven Ausschreitungen begleitet.

