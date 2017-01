Gipfeltreffen in Lissabon EU-Südstaaten betonen Werte Europas

Vertreter der sieben EU-Südstaaten beraten in Lissabon über Grenzkontrollen und Wirtschaftsprojekte. (AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Bei einem Treffen der sieben Südstaaten der Europäischen Union hat Frankreichs Präsident Hollande eine gemeinsame Front gegen den Populismus gefordert.

Europa stehe vor einem Moment der Wahrheit, erklärte Hollande in Lissabon. Es solle sich selbst treu bleiben und sich von seinen Werten und Prinzipien leiten lassen. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigen Hollande und seine Kollegen aus Portugal, Italien, Spanien, Griechenland sowie Malta und Zypern ihr Bekenntnis zur Europäischen Union. Weiter heißt es, in einer Welt der wachsenden Unsicherheiten werde man stärker, wenn man gemeinsam agiere. Europa zu schwächen, sei keine Option.