Gipfeltreffen in Lissabon EU-Südstaaten haben über Flüchtlinge gesprochen

Vertreter der sieben EU-Südstaaten beraten in Lissabon über Grenzkontrollen und Wirtschaftsprojekte. (AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Die Staats- und Regierungschefs der sieben Südstaaten der Europäischen Union haben über Flüchtlinge und den Kampf gegen den Terrorismus beraten.

Weiteres Thema des Gipfels in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon waren gemeinsame Initiativen für mehr Wirtschaftswachstum. An dem Treffen nahmen unter anderem Frankreichs Präsident Hollande, der spanische Ministerpräsident Rajoy, Italiens Premier Gentiloni sowie Griechenlands Regierungschef Tsipras teil. Zu den sieben EU-Südstaaten zählen auch Zypern und Malta. Ihre Vorschläge und Initiativen wollen die Länder zudem beim informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU am Freitag in Malta präsentieren.