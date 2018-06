US-Präsident Trump ist in Singapur eingetroffen, wo er am Dienstag mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zusammenkommen wird.

Auch Kim hält sich bereits in Singapur auf, beide führen vorbereitende Gespräche mit Regierungschef Lee Hsien Loong. Bei dem historischen Gipfeltreffen soll es um nukleare Abrüstung und einen Friedensvertrag gehen.



Trump äußerte sich optimistisch, er nannte das bevorstehende Treffen eine einmalige Chance. Es ist das erste Mal seit der Gründung Nordkoreas 1948, dass ein amtierender US-Präsident mit einem Machthaber des asiatischen Staates zusammentrifft.



Der Ostasien-Experte Hanns Maull glaubt dagegen nicht an einen Erfolg des Treffens. Der Politikwissenschaftler [sagte im Deutschlandfunk|kim_trump_und_der_nordkorea_gipfel_interview_mit_dem_dlf_20180610_0811_795f7877.mp3], Nordkorea habe in der Vergangenheit immer wieder Versprechen gebrochen. Auch auf Zusagen Trumps könne man sich nicht verlassen. Den Atom-Konflikt zwischen beiden Ländern hält Maull für "unlösbar". Vermutlich versuchten beide Seiten nur, den jeweils anderen "über den Tisch zu ziehen".

Diese Nachricht wurde am 10.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.