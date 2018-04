Bundeskanzlerin Merkel hat in Berlin im Vorfeld des bundesweiten "Girls' Day" 24 Schülerinnen empfangen.

Das wesentliche Ziel dieses Aktionstages sei es, Mädchen für Berufe zu gewinnen, die nicht als Mädchenberufe zählten, sagte Merkel in Berlin. Manchmal sei es gar nicht so einfach herauszufinden, was einem liege und was man machen wolle. Der morgige "Girls' Day" soll Mädchen bei der Berufsorientierung unterstützen. Betriebe, Hochschulen und Forschungseinrichtungen stellen an diesem Tag Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen vor.



Seit 2011 gibt es analog dazu den "Boys' Day", Jungen können dann vermeintliche Frauenberufe kennenlernen.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.