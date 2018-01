Coco Schumann, Jazz-Gitarrist, Swing-Legende und KZ-Überlebender, ist tot.

Schumann starb am Sonntag im Alter von 93 Jahren in Berlin, wie seine Plattenfirma Trikont am Montag unter Berufung auf seine Familie in München bestätigte.



Schumann, der mit Vornamen eigentlich Heinz Jacob hieß, wurde in Berlin geboren und wuchs dort auf. Seine Mutter war jüdisch, sein Vater war zum Judentum konvertiert. Die Nazis stuften Schumann daher als "Geltungsjuden" ein. Er kam über das Konzentrationslager Theresienstadt nach Auschwitz. Dort gehörte Schumann, wie die Jüdische Allgemeine berichtet, zu den Musikern, die an der Todesrampe spielen mussten. "Die SS-Männer wollten immer 'La Paloma' hören", wird Schumann zitiert. Die Musik habe ihm das Leben gerettet. Später wurde er von den Amerikanern befreit, als er auf einen Todesmarsch von Kaufering nach Innsbruck geschickt wurde.



Zurück in Berlin widmete er sich wieder Swing und Jazz - mit großem Erfolg. Er legte stets Wert darauf, als Musiker zu gelten, der in einem KZ war. Und nicht als KZ-Häftling, der musizierte.

