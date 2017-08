Gitarrist Nuno Bettencourt "Rockmusik wird nicht aussterben"

Mit der Akustik-Ballade "More Than Words" landete die Band Extreme 1990 einen Welthit. Ansonsten spielen die US-Amerikaner knallharten Funk Rock - der sich allerdings weitaus schlechter verkauft. Rockmusik werde dennoch nicht aussterben, so Gitarrist Nuno Bettencourt - und verkündet ein neues Album von Extreme für das Jahr 2018.

Nuno Bettencourt im Gespräch mit Tim Schauen