Ticketinhaber der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin können nicht mehr mit einer Erstattung rechnen.

Das machte ein Sprecher der Insolvenzverwaltung auf der Gläubigerversammlung in Berlin deutlich. Das Unternehmen sei nicht einmal in der Lage, den Überbrückungskredit der Bundesregierung komplett zurückzuzahlen. Von den 150 Millionen Euro könne etwa die Hälfte beglichen werden. Bisher überwies Air Berlin rund 61 Millionen Euro.



Das Unternehmen hatte am 15. August vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.