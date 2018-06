Zum zweiten Mal innerhalb von vier Jahren hat ein Brand die Kunsthochschule im schottischen Glasgow massiv beschädigt.

Mehr als 120 Feuerwehrleute versuchten die ganze Nacht über vergeblich, die Flammen einzudämmen. Die Brandursache ist noch unklar.



Das Hauptgebäude der Hochschule stammt ursprünglich von Ende des 19. Jahrhunderts und wurde nach Plänen des schottischen Architekten Charles Rennie Mackintosh errichtet - einem Vertreter des Jugendstils. Das Bauwerk ist sehr bekannt und zieht auch viele Touristen an.



Schon Ende Mai 2014 hatte es in der Hochschule gebrannt. Damals setzte ein defekter Projektor eine Kunstinstallation in Brand, die Flammen griffen rasch auf das Gebäude über. Die Restauration war gerade erst fertiggestellt worden und kostete Millionenbeträge.



Welchen Schaden das erneute Feuer angerichtet hat, ist noch nicht abzusehen. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sprach von einer "extrem ernsten Situation".

