Wenige Monate vor der Präsidentenwahl nehmen in Ägypten infolge von Angriffen auf Kopten und Vorstößen zur Kriminalisierung von Atheismus die Debatten über den Umgang mit Glaubensvorstellungen zu.

Mikhail Girgis, Erzpriester der Kirche des Erzengels Michael in Helwan, sagte in einem Beitrag des Deutschlandfunks, der wichtigste Grund für den Terrorismus sei die Unreinheit der Gedanken. Deshalb appelliere er an die Behörden, die Lehrpläne zu reinigen, die zum Hass ermunterten. Er wünsche sich ein Unterrichtsfach Toleranz.



Neben der Situation der christlichen Minderheit wird derzeit ein Gesetzentwurf diskutiert, wonach Atheismus künftig mit Strafen belegt werden solle. Menschen, die nicht an einen Gott glaubten, beleidigten die abrahmitischen Religionen, erläuterte der Vorsitzende des Religionsausschusses im Parlament, Hamroush, seine Initiative. Weitere Abgeordnete und Religionsvertreter unterstützen ihn. Zuletzt gab es Polizeirazzien gegen Atheisten, die in Sozialen Medien aktiv sind. Im Frühjahr tritt Staatspräsident al-Sisi, der 2013 durch einen Militärputsch an die Macht kam und 2014 die Wahl gewann, erneut für sein Amt an.



Bei einem Attentat auf ein koptisches Geschäft und eine Kirche in Helwan südlich der Hauptstadt Kairo waren Ende vergangener Woche neun Menschen getötet worden. Ägyptens Kirchen sind seit Monaten in Sorge wegen drohender Anschläge. Im November wurde zudem eine Sufi-Moschee im Nordsinai angegriffen. Bei dem Anschlag starben mehr als 300 Menschen. Die Taten reklamierte die Terror-Organisation IS für sich.

