Die Forschungsdirektorin am Hamburger Weltwirtschaftsinstitut, Boll, sieht punktuelle Verbesserungen bei der Gleichberechtigung von Frau und Mann auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland.

Sowohl bei der Erwerbstätigenquote als auch bei der Erwerbsquote habe es in den vergangenen Jahren Fortschritte gegeben, sagte sie im Deutschlandfunk. Die Erwerbsquote der deutschen Frauen sei im Jahr 2015 auf 73 Prozent gestiegen. Hier liege Deutschland im europaweiten Vergleich auf Platz 5. Bei der Erwerbstätigenquote belege die Bundesrepublik Platz 3 hinter Schweden und Dänemark. Boll betonte aber, dass Frauen hierzulande zunehmend in Teilzeit arbeiteten. Im Schnitt seien Teilzeitbeschäftigte inzwischen weniger als 20 Stunden die Woche tätig. Zugleich spiegele sich der beschäftigte Anteil der Frauen nicht in dem Anteil der Frauen in den Führungspositionen. Und in allen Berufen gebe es Einkommensunterschiede.