Gleiches Geld für gleiche Leistung Was bringt das neue Gesetz zur Lohngerechtigkeit?

Als "Durchbruch" hat Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) in dieser Woche ihr neues Gesetz gefeiert, das für mehr Transparenz bei Gehältern sorgen soll. In Unternehmen ab 200 Mitarbeitern können sich Frauen künftig darüber informieren, was ihre männlichen Kollegen in vergleichbaren Funktionen verdienen.

Moderation: Regina Brinkmann