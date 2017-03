BASF-Vorstandsmitglied Suckale hat die Unternehmen aufgefordert, Frauen in Führungspositionen stärker zu unterstützen.

Die Arbeitsdirektorin des Chemiekonzerns sagte im Deutschlandfunk, es reiche nicht aus, eine Frau in den Vorstand zu holen, man müsse ihr auch den Rücken stärken. Seit große Unternehmen vermehrt weibliche Vorstände suchten, würden diese häufig von außen in die Konzerne berufen. Dadurch hätten sie einen schwierigen Start, weil sie nicht auf ein gewachsenes Netzwerk im Unternehmen zurückgreifen könnten. Um Frauen im eigenen Unternehmen den Aufstieg zu ermöglichen, sei es vor allem nötig, gute Kinderbetreuung zu schaffen.



In den vergangenen Jahren waren zahlreiche weibliche Dax-Vorstände vor Ende ihrer Amtszeit wieder ausgeschieden. Männer blieben zuletzt im Durchschnitt etwa doppelt so lange auf einem Vorstandsposten wie Frauen.