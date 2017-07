Auch in Malta dürfen gleichgeschlechtliche Paare künftig heiraten.

Das Parlament in Valetta votierte am Abend mit nur einer Gegenstimme für ein entsprechendes Gesetz. Regierungschef Muscat sprach von einer historischen Entscheidung. Erst seit drei Jahren können homosexuelle Paare auf Malta eine eingetragene Partnerschaft eingehen. Bis 2011 waren in dem katholisch geprägten Inselstaat noch keine Scheidungen möglich.